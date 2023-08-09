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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 11:34

Российским семьям могут предоставить налоговый вычет на покупку школьных товаров

Депутат Даванков предложил ввести налоговый вычет на покупку товаров к школе

Российским семьям нужно предоставить налоговый вычет на покупку школьных товаров. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), обращение он направил министру финансов РФ Антону Силуанову.

"Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей", пояснил парламентарий.

По его словам, чтобы собрать ребёнка к школе, родители тратят до 30% семейного бюджета. В затруднительном положении оказываются малоимущие, многодетные и неполные семьи, для которых подобные расходы становятся чрезмерными, убеждён депутат. Он полагает, что новый налоговый вычет исправит ситуацию.

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Кстати, Лайф уже узнал, сколько россияне потратят в этом году на подготовку детей к 1 сентября. Так, базовый школьный комплект для девочки обойдётся родителям в 3600 рублей, а расширенный выйдет дороже — около 5600 рублей.

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Татьяна Миссуми
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