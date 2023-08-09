Российским семьям могут предоставить налоговый вычет на покупку школьных товаров

Российским семьям нужно предоставить налоговый вычет на покупку школьных товаров. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), обращение он направил министру финансов РФ Антону Силуанову.

"Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет, за исключением семей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей", — пояснил парламентарий.

По его словам, чтобы собрать ребёнка к школе, родители тратят до 30% семейного бюджета. В затруднительном положении оказываются малоимущие, многодетные и неполные семьи, для которых подобные расходы становятся чрезмерными, убеждён депутат. Он полагает, что новый налоговый вычет исправит ситуацию.