Мединский: В новых учебниках по истории переписали разделы с 1970-х по 2000-е годы
В новых учебниках по истории России были полностью переработаны и переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на презентации нового единого учебника для 10-х и 11-х классов.
"Полностью переработаны, переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного", — цитирует его ТАСС.
А новые учебники по истории для школьников 5–9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года, уточнил Мединский.
Ранее советник президента России Владимир Мединский заявлял, что новые учебники по истории и обществознанию будут призваны воспитать думающее поколение, не подверженное влиянию фейков.
ТАСС / Сергей Карпухин