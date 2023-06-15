Мединский: Новые учебники по истории призваны воспитать "сложных" людей

Новые учебники по истории и обществознанию будут призваны воспитать думающее поколение, не подверженное влиянию фейков. Об этом на ПМЭФ рассказал советник президента России Владимир Мединский.

"Главная задача обществоведческих исторических предметов — воспитать человека думающего, задающего вопросы, ставящего под сомнение то, что в него вкладывается, и анализирующего. Это воспитание сложного человека. Он не будет восприимчив ни к фейкам, ни к фальсификации истории, будет думать и задавать вопросы", — цитирует его URA.ru.

В долгосрочной перспективе, отметил политик, это важно для развития России. Он отверг обвинения в попытках заложить через школьную литературу определённые нарративы или идеологемы. По его словам, задача создателей заключается в том, чтобы подстегнуть учащегося "интересоваться, понимать контекст и не брать на веру всё, что ему рассказывают".