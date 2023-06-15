Регион

Уведомления отключены

15 июня, 13:52

Мединский: Новые учебники по истории призваны воспитать "сложных" людей

Новые учебники по истории и обществознанию будут призваны воспитать думающее поколение, не подверженное влиянию фейков. Об этом на ПМЭФ рассказал советник президента России Владимир Мединский.

"Главная задача обществоведческих исторических предметов — воспитать человека думающего, задающего вопросы, ставящего под сомнение то, что в него вкладывается, и анализирующего. Это воспитание сложного человека. Он не будет восприимчив ни к фейкам, ни к фальсификации истории, будет думать и задавать вопросы", цитирует его URA.ru.

В долгосрочной перспективе, отметил политик, это важно для развития России. Он отверг обвинения в попытках заложить через школьную литературу определённые нарративы или идеологемы. По его словам, задача создателей заключается в том, чтобы подстегнуть учащегося "интересоваться, понимать контекст и не брать на веру всё, что ему рассказывают".

В ЕГЭ по истории появятся задания о СВО

В ЕГЭ по истории появятся задания о СВО

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник по обществознанию будет разработан уже в следующем году. По его словам, нынешний учебник "псевдолиберален", а в новом варианте акцент будет сделан на "настоящее и непреходящие ценности общества".

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Политика России
  • Образование
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров