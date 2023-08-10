Родителям назвали четыре правила сбора детей в школу

Большая головная боль родителей перед началом учебного года — это задача купить всё необходимое ребёнку и не потратить на это лишнее. Эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Яна Матлаш перечислила правила, которых стоит придерживаться во время шопинга.

"Первое — сравнивайте цены на товары на разных торговых площадках, отдавайте предпочтение интернет-магазинам. Второе — делайте покупки в сезон распродаж или заранее. Третье — отправляйтесь в магазин с составленным заранее списком необходимых покупок и следуйте ему. Четвёртое — при подготовке ребёнка к школе используйте канцтовары, оставшиеся у него с прошлого года", — сказала она.

А общественный деятель, председатель Общественной палаты Одинцовского городского округа и глава местного Сообщества родителей Марианна Кристалинская призвала сначала купить минимум принадлежностей: канцелярские товары, обложки для книг и прочее. По её словам, уже после собрания в школе в середине сентября будет точно известно, что пригодится ученикам. Например, не стоит покупать без согласования с учителем учебники и специальные тетради, ведь все материалы, которые входят в учебно-методический комплект, предоставляются бесплатно. А если учитель советует купить что-то дополнительно, отметила Кристалинская, то это следует обсудить на собрании родителей.

Кроме того, Матлаш призвала родителей перед 1 сентября оборудовать дома рабочее место для школьника. При выборе мебели следует опираться на ГОСТы. А ещё при сборе ребёнка нужно обращать внимание на вес портфеля. Согласно данным Роспотребнадзора, у учащихся первых и вторых классов он не должен превышать вместе с учебниками 1,5 кг, у пятых и шестых — 2,5 кг, а у старшеклассников — четыре килограмма. Если же эти параметры не соблюдать, то появятся проблемы с осанкой. Педиатр высшей категории Марина Мамаева отметила, что при выборе портфеля также важно учитывать наличие светоотражающих элементов, ярких и контрастных цветов, а ещё прочность изделия и водоотталкивающее покрытие.

Что же касается подарков классному руководителю, то эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова назвала правила, которых стоит придерживаться в данном вопросе. В беседе с RT она посоветовала родителям отказаться от косметики или парфюмерии, ведь это личные и неуместные подарки. Вторая категория — ненужные презенты, например букет из плюшевых игрушек. Это красиво, но что с ним делать — непонятно. Третья — техника для работы, например проектор. Такой подарок неэтично преподносить. А ещё Баранова призывает не дарить учителям конфеты. Лучшим вариантом она считает цветы.