Регион

Уведомления отключены

10 августа, 13:19

Родителям дали советы, как подготовить ребёнка к школе без стресса

Эксперт Малахова: Родителям нужно стать примером для ребёнка перед школой

В августе чаще всего родители начинают усиленно готовить ребёнка к учебному году: гоняют по заданным на лето урокам, устраивают шопинг для закупки всего необходимого. Это давит на психику их чада и становится одной из причин потери интереса к учёбе. А ведь в первую очередь родителям следует подать пример детям, например в правильном режиме сна. Об этом рассказала психолог Полина Малахова.

"Если у родителей он разумный, то и дети его будут поддерживать без особых проблем. Конечно, режим, в том числе количество часов сна, должен соответствовать возрасту. Важно вовремя отправлять ребёнка спать, чтобы он успевал высыпаться. И телефон в постели не способствует засыпанию", — объяснила она в беседе с "ФедералПресс".

Малахова также посоветовала ввести в распорядок дня чтение книг ребёнку на ночь. И здесь много плюсов: выполнение задания по литературе на лето, ритуал отхода ко сну, а также это улучшит контакт между родителем и чадом. Что же касается шопинга, то лучше часть покупок сделать через маркетплейс и не за один раз. А ещё стоит заранее продумать, что именно необходимо приобрести.

Российским семьям могут предоставить налоговый вычет на покупку школьных товаров

Российским семьям могут предоставить налоговый вычет на покупку школьных товаров

Ранее педагог Юлия Капалкина призвала родителей купить ранец, не дожидаясь конца августа, поскольку на этот товар цены точно вырастут. А вот школьную форму заранее лучше не приобретать: дети очень быстро растут.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дети
  • Отношения / Психология
  • Общество
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров