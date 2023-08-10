Родителям дали советы, как подготовить ребёнка к школе без стресса

В августе чаще всего родители начинают усиленно готовить ребёнка к учебному году: гоняют по заданным на лето урокам, устраивают шопинг для закупки всего необходимого. Это давит на психику их чада и становится одной из причин потери интереса к учёбе. А ведь в первую очередь родителям следует подать пример детям, например в правильном режиме сна. Об этом рассказала психолог Полина Малахова.

"Если у родителей он разумный, то и дети его будут поддерживать без особых проблем. Конечно, режим, в том числе количество часов сна, должен соответствовать возрасту. Важно вовремя отправлять ребёнка спать, чтобы он успевал высыпаться. И телефон в постели не способствует засыпанию", — объяснила она в беседе с "ФедералПресс".

Малахова также посоветовала ввести в распорядок дня чтение книг ребёнку на ночь. И здесь много плюсов: выполнение задания по литературе на лето, ритуал отхода ко сну, а также это улучшит контакт между родителем и чадом. Что же касается шопинга, то лучше часть покупок сделать через маркетплейс и не за один раз. А ещё стоит заранее продумать, что именно необходимо приобрести.