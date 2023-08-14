Светоотражатели и широкие лямки: Как выбрать идеальный ранец для первоклашки

Уже через две недели дети пойдут в школу, причём некоторые из них впервые. Подготовиться к этому событию необходимо заранее. И важным моментом в данном вопросе является выбор правильного рюкзака, который будет не только удобным и функциональным, но и не навредит здоровью ребёнка. О том, каким должен быть идеальный ранец первоклашки, рассказал кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

"Необходимо выбирать рюкзак, который ребёнок сможет комфортно носить на спине, а также легко организовывать в нём свои учебные принадлежности. Стоит останавливаться на ярком и привлекательном дизайне — это поможет заинтересовать и мотивировать первоклашку", — сказал он в беседе с "Вестями Подмосковья".

Кроме того, рюкзак должен быть достаточно просторным, чтобы вместить тетради, папки, учебники и пенал, но в то же время не огромным. Немаловажным элементом являются лямки: у идеального рюкзака они должны быть широкими, мягкими, регулируемыми и прочными, чтобы выдерживать всё, что находится внутри. А для здоровья спины ребёнка лучше выбрать вариант с подкладкой или амортизацией. Нелишними, отметил врач, будут дополнительные карманы и светоотражатели.

"В целом рюкзак для ежедневного использования должен быть изготовлен из прочного водоотталкивающего материала со светоотражающими полосами или элементами, чтобы ребёнка было видно на дороге в тёмное время суток", — заключил Кутушов.