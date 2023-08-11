В России зафиксировали рост стоимости "набора школьника"

В России снова зафиксировали рост стоимости набора для школьника. Об этом рассказала президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По её словам, цены выросли на 7–8% в сравнении с прошлым годом, в зависимости от региона.

"Если в прошлом году мы говорили, что восьми-десяти тысяч было достаточно, то в этом году мы говорим — от девяти до одиннадцати тысяч или от десяти до двенадцати тысяч рублей, в зависимости от региона", — сказала она в беседе с радио "Комсомольская правда".

Эксперт рассказала, что при этом в магазинах стало больше российской продукции, необходимой для школьников. Это рюкзаки, карандаши и ручки. Цицулина отметила, что сезон подготовки детей к школе начинается с апреля и длится до сентября.