Родителям дали пять советов, как избавить первоклассника от страха перед школой

Дети, которые идут в первый класс, переживают большой стресс из-за кардинальной смены образа жизни. Это волнительный этап для всей семьи. Как родителям поддержать себя и своих детей в такой ситуации, рассказала читателям Лайфа психолог, эксперт по профориентации и развитию карьеры, спикер бесплатного курса "Кем стать?" в Skillbox Екатерина Боровец.

Главный совет, который она даёт, — это бороться со страхом вместе. Впереди ребят ждут новые знания, друзья и памятные моменты. Но родители, конечно, беспокоятся, вольются ли дети в коллектив, будут ли успевать по учёбе, смогут ли выстроить доверительные и позитивные отношения с учителем.

"Эти опасения естественны, но с беспокойством можно и нужно работать", — подчёркивает психолог.

Вот пять советов родителям первоклассников, которые даёт Екатерина Боровец: Лично познакомьтесь с первой учительницей. Поймите её характер, стиль работы. Так вам будет спокойнее отдавать ребёнка на несколько часов в руки другого взрослого. Заранее поймите, как ваш ребёнок воспринимает информацию. Большинство школ предназначены для ребят, которые хорошо понимают на слух. Но если ваш первоклассник, например, визуал, то сообщите об этом педагогу. Или предложите ребёнку выделять цветом важные детали, тогда учёба станет комфортнее. Обсудите с ребёнком, что его ждёт в школе. Но не обещайте, что всё будет радостно и ему всё понравится, ведь вы этого не знаете. Лучше дайте первокласснику понять, что вы всегда рядом и поддержите в непростых ситуациях. Позвольте сыну или дочери самостоятельно выбрать школьные аксессуары. Это весело, и первоклассник почувствует своё реальное участие. Вам может не нравиться пенал с пауками, а ребёнок порадуется. Отлично, если в класс попадут те, с кем ребёнок уже дружит. Ему будет спокойнее от того, что с ним в школу идут его друзья.

"Главное — помните, что каждый ребёнок индивидуален, поэтому не стоит сравнивать с другими или требовать тех же результатов, что у остальных ребят. И, конечно, слушайте своего первоклассника, тогда вы точно не пропустите главного", — подчеркнула психолог.