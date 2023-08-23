Флорист назвала 3 способа сэкономить на букете к 1 сентября
Флорист Сафронова: Экономный вариант букета к 1 сентября — цветы из своего сада
Цены на праздничные букеты ко Дню знаний традиционно зашкаливают, и даже самый скромный обойдётся в сумму больше тысячи рублей. О том, как сэкономить и учителя поздравить, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
1. Самый экономный вариант — цветы из своего сада. В такой букет можно добавить изюминку — какие-нибудь ягоды, например калину, рябину или шиповник. А ещё можно интегрировать в букет карандаши и другие школьные принадлежности.
"Но такой формат больше подходит первоклассникам, которых надо заинтересовать школой, как-то мотивировать туда пойти. Такие букеты должны быть небольшими", — сказала Сафронова в беседе с РИА "ФедералПресс".
2. Выберите один цветок. По словам эксперта, флористы сегодня умеют оформлять одиночные композиции так, чтобы это выглядело как полноценный букет.
"Собирая букет учителю, хорошо знать о его любимых цветах. Если эта информация неизвестна, то стоит обратить внимание на розу — это традиционный цветок, самый популярный во всех странах. Также сейчас цветёт хризантема. Она отлична тем, что долго стоит и имеет интересные окраски", — пояснила флорист.
3. Общий букет или корзина от класса. Такой вариант позволит сэкономить сразу всем родителям.
Кстати, большинство (64%) российских родителей считают самой бесполезной тратой традицию вручать цветы учителю на 1 сентября. И только 17% считают, что букеты педагогу нужно дарить в знак уважения и внимания.
Агентство "Москва" / Зыков Кирилл