Синоптик рассказала, какую погоду ждать москвичам в День знаний

До конца лета погода в Московском регионе будет переменчивой, однако 30 августа столичные жители уже ощутят приближение осени, потому что днём температура резко упадёт до 20 градусов тепла, также прогнозируются сильные дожди. Об этом рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По её словам, 1 сентября, в День знаний, дождей пока не ожидается. Днём температура воздуха прогреется до 25 градусов, а ночью будет около 14 градусов. При этом Позднякова подчеркнула, что определить точный прогноз в начале сентября сейчас трудно из-за переменчивости погоды.

"Однако какая погода будет 1 сентября, пока лишь остаётся догадываться, так как в силу переменчивости температурного режима вывести точные показатели сложно", — добавила синоптик в беседе с "Вечерней Москвой".