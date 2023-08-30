10 гаджетов времён СССР, глядя на которые удивляешься, как мы тогда вообще выживали
Вы когда-нибудь вспоминали, как мы жили в СССР без современных технологий? Отлично жили! Собрали 10 кадров, которые показывают, как именно это было.
В этом материале мы расскажем о 10 гаджетах времён СССР, которые даже сегодня вызывают удивление и интерес. Взглянув на эти фотографии, задаёшься вопросом, как мы тогда вообще выживали без современных технологий. Давайте отправимся в прошлое и посмотрим, какие устройства использовались в быту и на производстве в СССР.
Март 1965 г., СССР. Сотрудница завода по производству телевизоров у готовой продукции.
10 гаджетов времён СССР, которые вызывают удивление. Фото © Фотохроника ТАСС
Февраль 1972 г. Украинская ССР. Киевский завод "Коммунист" начал выпуск стереофонических магнитофонов "Юпитер-201-стерео".
Бытовая техника времён СССР: что мы использовали в повседневной жизни? Фото © ТАСС / А. Бормотов
Май 1978 г. Грузинская ССР. Оператор автоматической системы управления животноводческого хозяйства Акакий Самадашвили разговаривает по телефону.
Назад в СССР: Какой была жизнь без современных гаджетов? Фото © ТАСС / Иосиф Давиташвили, Малхаз Датикашвили
Февраль 1984 г., Свердловск. Хозяйка во время стирки в стиральной машине "Малютка".
Ностальгия по прошлому: 10 гаджетов времён СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Грахов, Анатолий Семехин
Март 1984 г. Эстонская ССР. Кристиан и Марит Пильбас во время игры с переговорным устройством "Кая".
Путешествие назад в СССР: вспомните, какая техника у вас была тогда. Фото © ТАСС / П. Венделин
Февраль 1986 г., Минск. Работница предприятия комсомолка Инна Байдак демонстрирует новый холодильник "Минск-15М".
Знакомство с бытом СССР: 10 интересных устройств. Фото © ТАСС / Геннадий Семёнов
Июнь 1989 г., Москва. Сушка волос после бассейна.
Взгляд в прошлое: 10 устройств времён СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин
Декабрь 1989 г., Тюмень. Старушки у таксофона.
Советский быт: Какие технологии использовали в СССР? Фото © ТАСС / Владимир Коротаев
Январь1990 г., Киров. Член Союза писателей СССР Овидий Михайлович Любовиков со своей печатной машинкой.
Как мы выживали без современных технологий? 10 гаджетов из СССР. Фото © ТАСС / Сергей Калинин
Октябрь 1991 г., Казахская ССР. Темиртау. Первоклассники Таня Рулла и Володя Кириленко во время занятий в компьютерном классе.
Интересные факты про СССР: 10 гаджетов, которые навевают воспоминания. Фото © ТАСС / Валерий Петухов
Как всё-таки быстро меняется мир технологий! Эти устройства, которыми мы все пользовались в СССР, вызывают ностальгию у старшего поколения, а у молодёжи — удивление. Интересно, согласились бы избалованные комфортом "пересесть" на гаджеты старого образца хотя бы на денёк?
ТАСС / Валерий Петухов