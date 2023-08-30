10 гаджетов времён СССР, глядя на которые удивляешься, как мы тогда вообще выживали

В этом материале мы расскажем о 10 гаджетах времён СССР, которые даже сегодня вызывают удивление и интерес. Взглянув на эти фотографии, задаёшься вопросом, как мы тогда вообще выживали без современных технологий. Давайте отправимся в прошлое и посмотрим, какие устройства использовались в быту и на производстве в СССР.

Март 1965 г., СССР. Сотрудница завода по производству телевизоров у готовой продукции.

10 гаджетов времён СССР, которые вызывают удивление. Фото © Фотохроника ТАСС

Февраль 1972 г. Украинская ССР. Киевский завод "Коммунист" начал выпуск стереофонических магнитофонов "Юпитер-201-стерео".

Бытовая техника времён СССР: что мы использовали в повседневной жизни? Фото © ТАСС / А. Бормотов

Май 1978 г. Грузинская ССР. Оператор автоматической системы управления животноводческого хозяйства Акакий Самадашвили разговаривает по телефону.

Назад в СССР: Какой была жизнь без современных гаджетов? Фото © ТАСС / Иосиф Давиташвили, Малхаз Датикашвили

Февраль 1984 г., Свердловск. Хозяйка во время стирки в стиральной машине "Малютка".

Ностальгия по прошлому: 10 гаджетов времён СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Грахов, Анатолий Семехин

Март 1984 г. Эстонская ССР. Кристиан и Марит Пильбас во время игры с переговорным устройством "Кая".

Путешествие назад в СССР: вспомните, какая техника у вас была тогда. Фото © ТАСС / П. Венделин

Февраль 1986 г., Минск. Работница предприятия комсомолка Инна Байдак демонстрирует новый холодильник "Минск-15М".

Знакомство с бытом СССР: 10 интересных устройств. Фото © ТАСС / Геннадий Семёнов

Июнь 1989 г., Москва. Сушка волос после бассейна.

Взгляд в прошлое: 10 устройств времён СССР. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Декабрь 1989 г., Тюмень. Старушки у таксофона.

Советский быт: Какие технологии использовали в СССР? Фото © ТАСС / Владимир Коротаев

Январь1990 г., Киров. Член Союза писателей СССР Овидий Михайлович Любовиков со своей печатной машинкой.

Как мы выживали без современных технологий? 10 гаджетов из СССР. Фото © ТАСС / Сергей Калинин

Октябрь 1991 г., Казахская ССР. Темиртау. Первоклассники Таня Рулла и Володя Кириленко во время занятий в компьютерном классе.

Интересные факты про СССР: 10 гаджетов, которые навевают воспоминания. Фото © ТАСС / Валерий Петухов