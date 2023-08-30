Власти Петербурга рассказали, сколько в городе бездомных собак

В Санкт-Петербурге около двух тысяч бездомных собак. Как правило, они обитают на окраинах и в промышленных зонах. Об этом рассказал начальник Управления ветеринарии города Юрий Андреев.

"Чаще всего это закрытые территории: стройки, садоводческие хозяйства, кладбища. Отдельное опасение вызывают собаки на самовыгуле. Они не подпадают под категорию безнадзорных животных, но опасность также представляют. Важно отметить, что бездомные животные не могут выжить без кормовой базы. Многие люди реализуют свои представления о доброте, подкармливая их, но не забирая домой", — отметил Андреев в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Говоря о кошках, он подчеркнул, что эти животные — история города, они сыграли значимую роль в послеблокадное время. Андреев также отметил, что главная задача Государственной ветеринарной службы — обеспечение безопасности от болезней, опасных для животных и человека: бешенство, сибирская язва, лейкоз, африканская чума свиней и грипп птиц.

"Вирус гриппа птиц сейчас активно перемещается с чайками, которые могут занести его на крупную птицефабрику, сельское подворье или в зоопарк. Ликвидация этой болезни предполагает большие экономические потери, начиная с ликвидации поголовья птиц в очаге болезни. Так, недавно по причине возникновения гриппа птиц в Вологодской области пришлось уничтожить несколько тысяч кур на птицефабрике", — добавил Андреев.

По его словам, в Петербурге последний случай африканской чумы свиней был свыше десяти лет назад в одном из частных подворий. Тогда получилось успешно справиться с опасностью. Некоторые владельцы животных до сих пор не хотят вакцинировать их, однако никаких рычагов, кроме просвещения и убеждения, нет, заключил Андреев.