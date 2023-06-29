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29 июня, 15:19

Врач назвала недуг, который можно подхватить от бродячих животных

Дерматовенеролог Слесаренко: Грибок можно подхватить от бездомных животных

Грибок кожи и ногтей может возникнуть у человека при контакте с бездомными животными, предупредила дерматовенеролог Ирина Слесаренко. Ещё две причины такого недуга – пренебрежение гигиеной и хронические заболевания.

"Грибок ногтей и кожи может развиться у людей, которые страдают некоторыми хроническими заболеваниями. У тех, кто в силу своей деятельности связан с водой – профессиональные спортсмены, люди, которые вынуждены переодеваться в общих раздевалках. И те, кто гигиеной не пренебрегает, но очень любит животных. Особенно непривитых или бродячих", — перечислила доктор в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что пляжный песок может быть опасен для здоровья человека, поскольку в нём обитает огромное количество бактерий и микробов. У отдыхающих есть риск заразиться в том числе грибком.

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Unsplash

Илья Суриков
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