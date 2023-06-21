"Зуд спортсмена": Как не подхватить грибок из-за утягивающих трусов, как у певицы Адель

Слишком тесное нижнее бельё может вызвать раздражение и зуд на женской коже, с чем столкнулась британская певица Адель. Во время концерта она призналась, что испытывает жуткие страдания и вынуждена постоянно использовать лечебную мазь. Видео публикует один из зрителей.

Певица Адель призналась в болезни. Видео © Twitter / Lilly from Kent

"Я много потею, и от этого никуда не деться. Я вынуждена терпеть это состояние, и мой врач диагностировал у меня "зуд спортсмена", — сказала она.

Лайф узнал у дерматолога Наталии Жовтан, что это не такая и редкая болезнь. Мода на утягивающее бельё приводит к тому, что у женщин нарушается кровообращение и циркуляция воздуха на данных участках тела. Это оборачивается проблемами с потоотделением и вызывает грибок.

"Кожа человека имеет большое количество рецепторов, чувствительных к изменениям внешней среды. В частности, ношение тесной, плотной одежды, к тому же плохо проводящей воздух и ограничивающей испарение пота, может приводить к размножению патогенного грибка, дерматофитии или бактериальной флоры", — объяснила медик.

Чаще всего с проблемой сталкиваются именно спортсмены из-за утягивающей формы, которую приходится зачастую носить в течение всего дня. Поэтому недуг и получил название "зуд спортсмена". Как правило, пациент начинает чесать и тереть раздражённое место, что приводит к кратковременному облегчению, но неприятные ощущения возвращаются вновь.

"Такое состояние может приводить к нарушениям психики сна и другим последствиям, ссадинам и повреждениям на коже. В таких случаях стоит отказаться от ношения такого белья. Также сдавление кожи в ограниченном участке и нарушение микроциркуляции неизбежно будут приводить к ощущениям жжения или зуда", — отметила Жовтан.

По её словам, нельзя игнорировать заболевание, нужно незамедлительно обратиться к врачу, который распишет лечение и посоветует препараты, также есть смысл пересмотреть свой гардероб, чтобы снова не столкнуться с проблемой.