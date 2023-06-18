Врач рассказал, какие бактерии могут прятаться в обычной женской косметичке

В женской косметичке могут быть различные бактерии и вирусы, которые попадают с кожи человека и различных поверхностей. Об этом рассказал в беседе с Лайфом доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Бактерии могут попасть на косметику со стола, если на него положить спонж или кисточку. Также с пола или чужой косметики, если для двух палитр теней, баночек пудры или румян использовалась общая кисточка.

"Настоящие рекордсмены по содержанию патогенов — спонжи, которыми наносят тональный крем или консилер. Кроме того, опасные для здоровья микроорганизмы и вирусы находили на кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде — по сути, везде", — сказал профессор.

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать правила гигиены. Перед макияжем нужно мыть руки, чтобы не занести инфекцию. Также следует регулярно мыть с мылом и хорошо просушивать кисточки, пуховки и спонжи.

Кисточки и пуховки для сухой косметики достаточно мыть раз в месяц, для кремообразной — раз в неделю, спонжи — желательно после каждого применения. Также периодически нужно мыть и саму косметичку. А ещё нельзя пользоваться слюной, чтобы развести или размягчить косметику, например подсохшую тушь. Косметикой необходимо пользоваться индивидуально, а не совместно с другими людьми.