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18 июня, 11:06

Врач рассказал, какие бактерии могут прятаться в обычной женской косметичке

Эколог Гильденскиольд: В женской косметичке могут находиться вирусы и бактерии

В женской косметичке могут быть различные бактерии и вирусы, которые попадают с кожи человека и различных поверхностей. Об этом рассказал в беседе с Лайфом доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования, профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Бактерии могут попасть на косметику со стола, если на него положить спонж или кисточку. Также с пола или чужой косметики, если для двух палитр теней, баночек пудры или румян использовалась общая кисточка.

"Настоящие рекордсмены по содержанию патогенов спонжи, которыми наносят тональный крем или консилер. Кроме того, опасные для здоровья микроорганизмы и вирусы находили на кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде по сути, везде", — сказал профессор.

Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать правила гигиены. Перед макияжем нужно мыть руки, чтобы не занести инфекцию. Также следует регулярно мыть с мылом и хорошо просушивать кисточки, пуховки и спонжи.

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Кисточки и пуховки для сухой косметики достаточно мыть раз в месяц, для кремообразной — раз в неделю, спонжи — желательно после каждого применения. Также периодически нужно мыть и саму косметичку. А ещё нельзя пользоваться слюной, чтобы развести или размягчить косметику, например подсохшую тушь. Косметикой необходимо пользоваться индивидуально, а не совместно с другими людьми.

Ранее Лайф писал о том, что летом стоит отказаться от некоторой косметики, поскольку в этот период кожа любого типа особенно подвержена влиянию ультрафиолетового излучения.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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