Женщины оказались подвержены риску развития рассеянного склероза больше мужчин

На развитие рассеянного склероза влияют многие факторы, и у женщин этот риск выше. По словам невролога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галины Чудинской, в России рассеянный склероз диагностируется примерно у 120–150 тысяч человек.

"В зоне риска заболевания РС находятся люди, имеющие генетическую предрасположенность, если у вас есть история болезни в семье. Многие факторы могут повысить риск развития РС. Среди них пол — женский, возраст, вирусные инфекции, низкий уровень витамина D, курение и другие факторы", — сказала Чудинская в беседе с РИАМО.

Симптомы склероза могут проявиться в любом возрасте, но обычно заболевание манифестирует в возрасте от 20 до 40 лет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рассеянный склероз диагностируется примерно у двух с половиной миллионов человек по всему миру. В России же заболевание диагностируется примерно у 120–150 тысяч человек, пояснила врач.

Рассеянный склероз — это хроническое невоспалительное аутоиммунное заболевание, которое поражает центральную нервную систему, нарушая передачу нервных импульсов от мозга к частям тела. Основные симптомы болезни — нарушение координации движений, зрения, речи, памяти и мышления, изменение чувствительности, общая слабость, слабость в конечностях.

"Сегодня, когда мир стал более осведомлённым о заболеваниях нервной системы, заболевания такого рода не являются редкостью. И РС не исключение", — подытожила невролог.