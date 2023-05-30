В России стало больше пациентов с рассеянным склерозом

В последние годы в России зафиксировано увеличение количества пациентов с рассеянным склерозом. Число поставленных диагнозов выросло на 18% с 2020 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в приветствии участникам Всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз".

"В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом "рассеянный склероз": в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячи россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учёте, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом", — сказал он.

По его словам, обрести контроль над болезнью помогает эффективная диагностика, помощь врачей-неврологов, а также осведомлённость самих пациентов о способах борьбы со склерозом. Мурашко добавил, что снизить вероятность этого заболевания позволяют современные подходы в организации неврологической помощи.