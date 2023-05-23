Раскрыта польза модной диеты при Альцгеймере, аутизме и склерозе

Кетодиетой называют особый рацион, который нужен для того, чтобы помочь организму перейти на использование в качестве основного топлива жиров вместо глюкозы, которая является главным источником энергии при смешанном питании. На этот счёт "Газета.Ru" взяла комментарий у врача-терапевта, врача-эндокринолога Елены Киселёвой. Она рассказала о достоинствах и недостатках этой диеты.

Врач объяснила, что при кетодиете соблюдается особый баланс белков, жиров и углеводов: 70% жиров, 20–25% белков и всего 5–10% углеводов. И в основном это будут некрахмалистые и безглютеновые углеводы.

"Среди положительных эффектов кетодиеты снижение веса и профилактика инсулинорезистентности; профилактика заболеваний печени; снижение уровня плохих фракций липидов; снижение уровня глюкозы в крови; снижение эпилептической активности мозга; противовоспалительный эффект при аутоиммунных заболеваниях; улучшение течения нейродегенеративных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера, аутизм, рассеянный склероз; кетодиета также снижает риск развития рака", — пояснила эндокринолог.

Но некоторым людям эта диета противопоказана категорически. В списке те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, почечная, печёночная и надпочечниковая недостаточность, разнообразные ферментные недостаточности, а ещё беременные и кормящие женщины, предостерегла Киселёва.

Врач объяснила, что некоторые противопоказания считаются относительными. Среди них хронический панкреатит наряду с другими болезнями ЖКТ, желчнокаменная болезнь, постхолецистэктомическое состояние, семейная гиперхолестеринемия, синдром Жильбера, мочекаменная болезнь, подагра и сахарный диабет, в особенности, сахарный диабет первого типа. С этими недомоганиями кетодиета допустима, но лишь под присмотром специалиста.

Терапевт уточнила, что кетодиету рекомендуют при эпилепсии, особенно если та хорошо сопротивляется лекарственной терапии. Собственно говоря, именно при лечении эпилепсии была подтверждена польза кетодиеты. Другими показаниями к ней могут быть метаболический синдром, ожирение, нарушения углеводного обмена, или преддиабет, нарушение липидного обмена (гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, дислипидемия), болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, онкология, рассеянный склероз, разного рода воспалительные аутоиммунные заболевания. Кетодиета уместна и для людей, которые ничем не болеют, чаще всего у спортсменов.

"Самое грозное осложнение данного рациона — это кетоацидоз. Это чрезмерное накопление в крови кетоновых соединений, которое может привести к коме и даже летальному исходу. Развивается чаще при наличии сахарного диабета, особенно первого типа. Ещё один негативный эффект — это кетогрипп. Это состояние, характеризующееся слабостью, недомоганием, повышенной утомляемостью, головокружением, рассеянностью внимания, головной болью, снижением работоспособности, повышенным чувством голода, различными нарушениями сна, настроения, повышенной раздражительностью, усилением жажды, учащением мочеиспускания, сердцебиением, судорогами. Это может случиться в самом начале при смене рациона. Поэтому предлагается не резкое исключение углеводов, а постепенное уменьшение их количества до целевого", — подчеркнула эндокринолог.

А ещё кетодиета увенчивает риски образования камней в почках, развития желчнокаменной болезни и панкреатита, запоров из-за пониженного уровня растительной клетчатки, сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Елена Киселёва.