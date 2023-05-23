Россиянам перечислили самые опасные для здоровья диеты

Многие способы похудения могут не только негативно сказаться на внешности, но и привести к летальному исходу. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-токсиколог, создатель "Симбионтов Кутушова" Михаил Кутушов.

По словам специалиста, самым опасным методом избавления от лишнего веса является приём жиросжигающих препаратов. Они быстро дают результат, но наносят непоправимый вред здоровью вплоть до летального исхода. Не менее рискованным является биохакинг, который сводится к изменению всех пищевых привычек. Нередко метод предполагает употребление лишь минеральной воды или других жидкостей.

"Естественно, вес будет уменьшаться, но при этом серьёзно страдает обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желчный пузырь и так далее", — пояснил токсиколог.

Кутушов также не рекомендует монодиеты. К ним относятся, например, гречневая и шоколадная. По мнению врача, они не принесут необходимого результата, плохо отразятся на качестве кожи и состоянии здоровья в целом. Того же результата можно ожидать от лимонной, водной и низкокалорийной диет.