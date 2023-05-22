Диетолог объяснила, почему в жару нужно отказаться от кофе и пива

Кофе и пиво могут привести к обезвоживанию, поэтому употреблять их в жару, когда температура воздуха превышает +25 градусов, не стоит. При этом летом нужно выпивать от полутора до двух литров жидкости в день, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"При жаркой погоде — свыше 25 градусов — стоит избегать продуктов, которые могут вызвать обезвоживание организма, например алкогольных и сладких газированных напитков, пива, кофе, жирной, сладкой, солёной и жареной пищи", — объяснила врач.

Диетолог уточнила, что ограничения из диетических соображений в жаркую погоду могут плохо сказаться на здоровье, особенно если диета плохо подобрана и слишком строга.

"В жаркую погоду организм быстрее теряет воду и соль, поэтому необходимо увеличивать потребление жидкости и учитывать потребности организма в энергии. Тем не менее с наступлением тёплых солнечных дней рекомендуется постепенно изменить рацион питания, увеличить потребление овощей, фруктов, зелени, богатых витаминами и минералами, больше потреблять лёгких белковых продуктов, таких как отварные рыба и курица, яйца, бобовые", — объяснила Тананакина.

Подводя итоги, эксперт ещё раз подчеркнула необходимость увеличить количество потребляемой жидкости до полутора-двух литров в день, можно смело пить воду, чай или соки.