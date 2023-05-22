Регион

Уведомления отключены

22 мая, 09:12

Диетолог объяснила, почему в жару нужно отказаться от кофе и пива

Диетолог Тананакина: Кофе и пиво в жару могут привести к обезвоживанию

Кофе и пиво могут привести к обезвоживанию, поэтому употреблять их в жару, когда температура воздуха превышает +25 градусов, не стоит. При этом летом нужно выпивать от полутора до двух литров жидкости в день, рассказала РИАМО врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"При жаркой погоде свыше 25 градусов стоит избегать продуктов, которые могут вызвать обезвоживание организма, например алкогольных и сладких газированных напитков, пива, кофе, жирной, сладкой, солёной и жареной пищи", объяснила врач.

Диетолог уточнила, что ограничения из диетических соображений в жаркую погоду могут плохо сказаться на здоровье, особенно если диета плохо подобрана и слишком строга.

"В жаркую погоду организм быстрее теряет воду и соль, поэтому необходимо увеличивать потребление жидкости и учитывать потребности организма в энергии. Тем не менее с наступлением тёплых солнечных дней рекомендуется постепенно изменить рацион питания, увеличить потребление овощей, фруктов, зелени, богатых витаминами и минералами, больше потреблять лёгких белковых продуктов, таких как отварные рыба и курица, яйца, бобовые", объяснила Тананакина.

Подводя итоги, эксперт ещё раз подчеркнула необходимость увеличить количество потребляемой жидкости до полутора-двух литров в день, можно смело пить воду, чай или соки.

5 полезных для здоровья летних напитков, которые лучше всего охлаждают в жару

5 полезных для здоровья летних напитков, которые лучше всего охлаждают в жару

В жару очень важно внимательное отношение к своему здоровью. Необходимо не только пить много жидкости во избежание обезвоживания, но и правильно одеваться. Собрали для вас рекомендации врача-дерматолога о том, какая одежда лучше всего подойдёт для знойных дней.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров