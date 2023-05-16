Дерматолог рассказала, как перестать потеть в жару

При возникновении на коже раздражений, которые вызывает пот, следует отдать предпочтение одежде из неплотных материалов, потому что она хорошо дышит. О том, с помощью каких вещей можно спастись от жары, РИАМО рассказала врач –дерматолог-трихолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

Повышенное потоотделение из-за тёплой погоды может стать причиной раздражения кожи, и есть несколько способов его профилактики. В первую очередь нужно предотвратить появление на коже бактерий и излишней влаги, как раз в этом может помочь свободная одежда из дышащих материалов. Лучше всего подойдут вещи изо льна или хлопка. Эксперт подчеркнула, что в жару от одежды из синтетических материалов, например полиэстера, следует отказаться в пользу вещей из натуральных тканей. Синтетика хорошо удерживает влагу и меньше всего подходит для тёплого времени года.

Помимо грамотного выбора наряда бороться с повышенной влажностью кожи поможет регулярное использование антиперспирантов, а ещё могут быть полезны специальные порошки и кремы, препятствующие появлению сыпи и раздражения на коже. Не стоит игнорировать и средства для увлажнения, они помогут поддерживать естественный баланс влаги, защищая от сухости и шелушения.

"Для предотвращения раздражения кожи во время тёплой погоды можно использовать следующие советы: регулярно принимайте душ, особенно после физических упражнений; избегайте ношения тесной и обтягивающей одежды; носите одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, лён или шёлк", — эти рекомендации Саперова считает самыми важными.

Врач добавила, что слишком долгое воздействие солнечных лучей не идёт организму на пользу, поэтому не стоит пренебрегать солнцезащитными кремами. Кроме того, нужно пить много воды, чтобы поддерживать в организме правильный уровень гидратации.