Худеем быстро и легко: Нутрициолог предложила способы сбросить вес за неделю до отпуска

Перед отпуском все хотят привести своё тело в порядок, но сделать это быстро и эффективно бывает очень сложно. Вместе с нутрициологом сервиса Grow Food Еленой Свиридовой Лайф собрал несколько экспресс-советов, которые помогут преобразить фигуру к отпуску и при этом не навредят организму.

Составьте программу тренировок Спорт является одним из обязательных пунктов, если вы хотите привести себя в порядок. Попробуйте составить список из упражнений, которые вы сможете выполнять как зарядку. Очень важно, чтобы тренировки проходили ежедневно, поэтому не стоит пропускать занятия даже в выходные. При этом вовсе не обязательно тратить кучу времени на зарядку, пускай это будут хотя бы 10–15 минут активности.

Пейте больше зелёного чая Зелёный чай не только помогает улучшить самочувствие, но и способствует сбросу веса. Дело в том, что в нём содержатся полезные вещества, которые помогают "разгонять" метаболизм. В чай можно добавлять, например, мёд или лимон, так что не бойтесь экспериментировать.

Зелёный чай ускоряет обмен веществ. Фото © Freepik / pikisuperstar

Сократите потребление сахара Постарайтесь максимально убрать из рациона сахар. Его можно заменить мёдом или же сухофруктами. Так ваш организм перестроится на более здоровое питание, которое положительно скажется на состоянии тела.

Попробуйте избавиться от стресса Учёные уже давно доказали, что стресс, в частности, способствует набору лишних килограммов. Порой человек даже не замечает, как он быстро поправляется из-за сильных внутренних переживаний. Нутрициолог советует делегировать обязанности, больше проводить времени на природе, а также заниматься любимыми делами. Это не только поможет вам расслабиться и передохнуть от постоянной рутинной суматохи, но и стабилизирует питание.

Большинство людей снимают стресс именно с помощью жирной и сладкой еды. Фото © Freepik

Не перекусывайте на ходу Когда у нас очень много дел, не следует забывать о приёмах пищи, поскольку для организма крайне важна стабильность в питании. Выделяйте себе полчаса на каждую трапезу, а для удобства можно внести завтрак, обед или ужин в свой график, чтобы точно не забыть ни об одном из них. И помните, что постоянные быстрые перекусы лишь способствуют набору веса.