Худеем быстро и легко: Нутрициолог предложила способы сбросить вес за неделю до отпуска
Нутрициолог Свиридова советует пить зелёный чай желающим похудеть к отпуску
Перед отпуском все хотят привести своё тело в порядок, но сделать это быстро и эффективно бывает очень сложно. Вместе с нутрициологом сервиса Grow Food Еленой Свиридовой Лайф собрал несколько экспресс-советов, которые помогут преобразить фигуру к отпуску и при этом не навредят организму.
- Составьте программу тренировок
Спорт является одним из обязательных пунктов, если вы хотите привести себя в порядок. Попробуйте составить список из упражнений, которые вы сможете выполнять как зарядку. Очень важно, чтобы тренировки проходили ежедневно, поэтому не стоит пропускать занятия даже в выходные. При этом вовсе не обязательно тратить кучу времени на зарядку, пускай это будут хотя бы 10–15 минут активности.
- Пейте больше зелёного чая
Зелёный чай не только помогает улучшить самочувствие, но и способствует сбросу веса. Дело в том, что в нём содержатся полезные вещества, которые помогают "разгонять" метаболизм. В чай можно добавлять, например, мёд или лимон, так что не бойтесь экспериментировать.
Зелёный чай ускоряет обмен веществ. Фото © Freepik / pikisuperstar
- Сократите потребление сахара
Постарайтесь максимально убрать из рациона сахар. Его можно заменить мёдом или же сухофруктами. Так ваш организм перестроится на более здоровое питание, которое положительно скажется на состоянии тела.
- Попробуйте избавиться от стресса
Учёные уже давно доказали, что стресс, в частности, способствует набору лишних килограммов. Порой человек даже не замечает, как он быстро поправляется из-за сильных внутренних переживаний. Нутрициолог советует делегировать обязанности, больше проводить времени на природе, а также заниматься любимыми делами. Это не только поможет вам расслабиться и передохнуть от постоянной рутинной суматохи, но и стабилизирует питание.
Большинство людей снимают стресс именно с помощью жирной и сладкой еды. Фото © Freepik
- Не перекусывайте на ходу
Когда у нас очень много дел, не следует забывать о приёмах пищи, поскольку для организма крайне важна стабильность в питании. Выделяйте себе полчаса на каждую трапезу, а для удобства можно внести завтрак, обед или ужин в свой график, чтобы точно не забыть ни об одном из них. И помните, что постоянные быстрые перекусы лишь способствуют набору веса.
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