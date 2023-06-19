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19 июня, 03:26

Невролог рассказал, чем опасны прострелы в спине и ногах

Невролог Сомкин: Боль в пояснице может говорить о грыже межпозвоночного диска

Стреляющая боль в пояснице и ногах является опасным сигналом: при таких симптомах нужно обязательно идти к врачу. Причин может быть несколько, но самая распространённая из них — грыжа межпозвоночного диска. Об этом рассказал врач-невролог Алексей Сомкин.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач сообщил, что при грыже мягкое ядро диска выходит за пределы оболочки и давит на нервы. Мучительная боль усиливается с каждым разом: начинается она со спины и доходит до ног.

"Воспаление седалищного нерва, или ишиас, не менее опасный диагноз. Как известно, этот нерв самый большой в организме, он начинается в спине, проходит через ягодицы и заканчивается в задней поверхности ноги. Поэтому боль в данном случае поражает сразу несколько частей тела вне зависимости от того, где произошло защемление", — пояснил доктор.

Болезненные ощущения из-за грыжи или ишиаса нельзя спутать ни с чем, рассказал врач. Поясница при этом и немеет, и стреляет одновременно. Чуть позже начинается такая же боль в нижних конечностях. Предотвратить развитие серьёзной болезни можно, если при первых же симптомах обратиться к врачу.

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Ранее врач предупредила о риске развития люмбаго и ишиаса из-за смартфонов. Гаджеты вызывают заболевания опорно-двигательного аппарата.

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Freepik

Арина Родионова
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