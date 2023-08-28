В Махачкале отловили собак, которые пытались загрызть ребёнка на побережье

В Махачкале отловили 13 собак после того, как лающая свора напала на мальчика. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Комитета по ветеринарии Дагестана.

"Сотрудники МУП "Питомец" осуществили отлов 13 животных без владельцев (собак) на улице Лаптиева. Мероприятия по отлову животных без владельцев на территории посёлка Редукторный продолжаются", — говорится в сообщении.

Причём в том же месте специалисты 25 и 26 августа отловили семь собак. В комитете добавили, что на 2023 год для осуществления мероприятий в отношении бездомных псов из бюджета республики для Махачкалы было выделено более 19 миллионов рублей.