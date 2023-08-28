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28 августа, 09:50

В Махачкале отловили собак, которые пытались загрызть ребёнка на побережье

Комитет по ветеринарии: В Махачкале поймали 13 собак после нападения на мальчика

В Махачкале отловили 13 собак после того, как лающая свора напала на мальчика. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Комитета по ветеринарии Дагестана.

Бездомные собаки напали на ребёнка в Махачкале. Видео © VK / Мой Дербент 24

"Сотрудники МУП "Питомец" осуществили отлов 13 животных без владельцев (собак) на улице Лаптиева. Мероприятия по отлову животных без владельцев на территории посёлка Редукторный продолжаются", — говорится в сообщении.

Причём в том же месте специалисты 25 и 26 августа отловили семь собак. В комитете добавили, что на 2023 год для осуществления мероприятий в отношении бездомных псов из бюджета республики для Махачкалы было выделено более 19 миллионов рублей.

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Напомним, накануне стая из десяти бездомных собак напала на ребёнка в Махачкале. От трагичного финала мальчика спасло лишь то, что он забежал в море, хотя укусить его всё-таки успели. Городские власти сообщили, что ребёнок сейчас находится в больнице, у него зафиксированы укус, ссадины и царапины.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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