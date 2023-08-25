В Хабаровске двое мужчин натравили пса на полицейских, а после угрожали гранатомётом
Двое мужчин с гранатомётом и собакой напали на полицейских в Хабаровске
Гранатомёт, которым двое мужчин пытались запугать полицейских в Хабаровске. Обложка © t.me / Amur Mash
Необычное происшествие случилось в Хабаровском крае. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, два жителя краевого центра с гранатомётом напали на полицейских.
По данным канала, инцидент случился на улице Ленинской. На пульт дежурного поступил вызов от сотрудников скорой помощи о том, что им мешают работать неадекватные люди. Прибывшие на место правоохранители пригласили двух мужчин в отдел полиции.
Нарушители общественного порядка попросили полицейских подождать их, чтобы закрыть в квартире собаку, но это была лишь уловка: после этого дебоширы выпустили на стражей правопорядка бойцового пса, от которого пришлось отстреливаться.
В это время один из нарушителей выбежал на улицу, но с "подкреплением": в его руках был гранатомёт. Однако страха у полицейских эффектное появление мужчины не вызвало, и они бросились бежать за ним. Спасаясь от погони, дебошир забежал в подъезд, швырнул оружие в окно, после чего был пойман.
Оружие упало на крышу магазина. Позже злоумышленник рассказал полицейским о том, что нашёл гранатомёт в траве.
Ранее Лайф писал, что стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске, в результате один человек получил ранения. Позже выяснилось, что стрельбу открыли из-за мигранта из Киргизии, который пытался сбежать от полицейских во время вечерней облавы на нелегалов.