В Хабаровске двое мужчин натравили пса на полицейских, а после угрожали гранатомётом

Необычное происшествие случилось в Хабаровском крае. Как передаёт телеграм-канал Amur Mash, два жителя краевого центра с гранатомётом напали на полицейских.

По данным канала, инцидент случился на улице Ленинской. На пульт дежурного поступил вызов от сотрудников скорой помощи о том, что им мешают работать неадекватные люди. Прибывшие на место правоохранители пригласили двух мужчин в отдел полиции.

Нарушители общественного порядка попросили полицейских подождать их, чтобы закрыть в квартире собаку, но это была лишь уловка: после этого дебоширы выпустили на стражей правопорядка бойцового пса, от которого пришлось отстреливаться.

В это время один из нарушителей выбежал на улицу, но с "подкреплением": в его руках был гранатомёт. Однако страха у полицейских эффектное появление мужчины не вызвало, и они бросились бежать за ним. Спасаясь от погони, дебошир забежал в подъезд, швырнул оружие в окно, после чего был пойман.

Оружие упало на крышу магазина. Позже злоумышленник рассказал полицейским о том, что нашёл гранатомёт в траве.