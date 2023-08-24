Стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске
Стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске, в результате один человек получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Произошла стрельба, один человек ранен, он в больнице", — сказал он.
А ранее Лайф рассказывал, как менеджер из Санкт-Петербурга устроил у себя дома огромный схрон оружия более чем с тысячей патронов, в том числе там хранились семизарядный револьвер, переделанный из сигнального МР-313, ручная осколочная оборонительная граната типа Ф-1 и взрыватель типа УЗРГМ.
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