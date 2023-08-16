У менеджера из Петербурга нашли схрон с патронами на целый взвод

Менеджер из Санкт-Петербурга устроил у себя дома огромный схрон оружия с более чем тысячей патронов. При задержании выяснилось, что мужчина любит охотиться. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Полиция нагрянула в квартиру в Колпино в ходе расследования дела об убийстве. У менеджера нашли нарезной семизарядный револьвер, переделанный из сигнального МР-313, ручную осколочную оборонительную гранату типа Ф-1 и взрыватель типа УЗРГМ. Также обнаружены: 231 пистолетный патрон (9 мм) к нарезному огнестрельному оружию, 139 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения (5,6 мм), 689 патронов (5,45 мм) к длинноствольному гражданскому и охотничьему нарезному огнестрельному оружию, а ещё один винтовочный патрон (7,62 мм) образца 1930 года. Все они пригодны для стрельбы.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчину ждёт суд. Ему может грозить до трёх лет лишения свободы.