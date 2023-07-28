Огромный тайник с боеприпасами нашли под грядками у пенсионерки-огородницы в Воронеже

На даче пенсионерки в Воронеже нашли схрон боеприпасов. Как сообщает SHOT, под грядками были закопаны ручные гранаты и тротиловые шашки.

По данным телеграм-канала, тайник обнаружили рабочие во время стройки на участке в СНТ "Нефтяник-2". При проведении раскопок в земле они заметили подозрительные предметы, похожие на ручные гранаты, и вызвали на место полицию. Правоохранители изъяли десять гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), десять тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Найденный схрон отправили на экспертизу, которая установила, что все предметы промышленного производства и являются взрывоопасными.

Сейчас силовики выясняют, откуда на участке у женщины взялся тайник с боеприпасами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств" (по ней грозит до 11 лет колонии).