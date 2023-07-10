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10 июля, 07:02

Житель Ставрополья устроил огромный тайник с оружием в бочке с зерном

SHOT: В Ессентуках полиция нашла тайник с оружием в бочке с зерном

Сотрудники полиции нашли огромный тайник с оружием дома у жителя Ессентуков, Ставропольский край. По данным SHOT, арсенал был спрятан в 200-литровой бочке с зерном в сарае у дома на территории СНТ "Ветеран".

Внутри оперативники обнаружили гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатомётов, сотни патронов и, предположительно, пистолет Макарова. Правоохранители выясняют, где взял ставропольчанин всё это оружие и как собирался использовать его.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники полиции нашли схрон с оружием в огороде у жителя Новой Таволжанки Белгородской области. Внутри находились, помимо всего прочего, гранатомёт и гранаты.

Обложка ©

Joe / Unsplash

Матвей Константинов
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