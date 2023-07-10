Житель Ставрополья устроил огромный тайник с оружием в бочке с зерном

Сотрудники полиции нашли огромный тайник с оружием дома у жителя Ессентуков, Ставропольский край. По данным SHOT, арсенал был спрятан в 200-литровой бочке с зерном в сарае у дома на территории СНТ "Ветеран".

Внутри оперативники обнаружили гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатомётов, сотни патронов и, предположительно, пистолет Макарова. Правоохранители выясняют, где взял ставропольчанин всё это оружие и как собирался использовать его.