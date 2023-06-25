В огороде жителя Новой Таволжанки обнаружили оружейный схрон
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в огороде местного жителя обнаружили оружейный схрон. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, внушительный арсенал прятал у себя на участке 43-летний электрик. Об этом стало известно полицейским. При обыске они нашли: 40-мм ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В2; три реактивные противотанковые гранаты ПГ-7Л; три стартовых заряда ПГ-7ПЛ; шесть осколочных гранат ОГ-7; шесть стартовых зарядов ОГ-7ПМ.
Мужчина не смог объяснить, откуда он всё это взял и как хотел использовать. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Владельцу арсенала грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что житель посёлка Сумовский Белгородской области собрал в домашних условиях взрывное устройство и попытался спрятать его в тайнике, но был замечен. 20-летний слесарь четыре дня занимался сборкой бомбы.
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