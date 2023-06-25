В огороде жителя Новой Таволжанки обнаружили оружейный схрон

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в огороде местного жителя обнаружили оружейный схрон. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, внушительный арсенал прятал у себя на участке 43-летний электрик. Об этом стало известно полицейским. При обыске они нашли: 40-мм ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7В2; три реактивные противотанковые гранаты ПГ-7Л; три стартовых заряда ПГ-7ПЛ; шесть осколочных гранат ОГ-7; шесть стартовых зарядов ОГ-7ПМ.