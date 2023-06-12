Житель Приамурья попался с материалами для изготовления СВУ, способного взорвать подстанцию

Полицейские обнаружили и изъяли у 39-летнего россиянина 194 грамма бездымного пороха, фрагмент тротиловой шашки с 222 граммами тротила, а также целую тротиловую шашку весом 880 граммов. Всё это было пригодно для использования. Отмечается, что, если привести в действие СВУ, собранное из данных материалов, можно вывести из строя электроподстанцию. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают, зачем ему был нужен этот схрон.