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12 июня, 14:02

Житель Приамурья попался с материалами для изготовления СВУ, способного взорвать подстанцию

SHOT: Дома у жителя Приамурья нашли бездымный порох и тротиловую шашку

<p>Житель Амурской области, у которого нашли схрон материалов для изготовления СВУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52687" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Амурской области, у которого нашли схрон материалов для изготовления СВУ. Обложка © Telegram / SHOT

Житель посёлка Горный Зейского района Амурской области устроил в беседке дома схрон материалов для изготовления СВУ. Об этом пишет SHOT.

Полицейские обнаружили и изъяли у 39-летнего россиянина 194 грамма бездымного пороха, фрагмент тротиловой шашки с 222 граммами тротила, а также целую тротиловую шашку весом 880 граммов. Всё это было пригодно для использования. Отмечается, что, если привести в действие СВУ, собранное из данных материалов, можно вывести из строя электроподстанцию. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают, зачем ему был нужен этот схрон.

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Светлана Оперук
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