Житель Приамурья попался с материалами для изготовления СВУ, способного взорвать подстанцию
SHOT: Дома у жителя Приамурья нашли бездымный порох и тротиловую шашку
Житель Амурской области, у которого нашли схрон материалов для изготовления СВУ. Обложка © Telegram / SHOT
Житель посёлка Горный Зейского района Амурской области устроил в беседке дома схрон материалов для изготовления СВУ. Об этом пишет SHOT.
Полицейские обнаружили и изъяли у 39-летнего россиянина 194 грамма бездымного пороха, фрагмент тротиловой шашки с 222 граммами тротила, а также целую тротиловую шашку весом 880 граммов. Всё это было пригодно для использования. Отмечается, что, если привести в действие СВУ, собранное из данных материалов, можно вывести из строя электроподстанцию. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают, зачем ему был нужен этот схрон.
Ранее в Северной Осетии задержали двух мужчин за незаконный оборот оружия и патронов. В результате обысков у них изъяли 25 патронов, а также девять пистолетов и один автомат, которые из охолощённых были кустарным способом опять переделаны в огнестрельные.