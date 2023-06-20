20-летний слесарь четыре дня собирал дома бомбу и попался при попытке её спрятать

Житель посёлка Сумовский Белгородской области собрал в домашних условиях взрывное устройство и попытался спрятать его в тайнике, но был замечен. О случившемся пишет SHOТ.

20-летний слесарь четыре дня занимался сборкой бомбы прямо у себя дома. Затем придумал для неё тайник, однако полиция вовремя нагрянула к молодому человеку. Сейчас он задержан. Свои мотивы парень объяснить не смог. Возбуждено дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет тюрьмы.