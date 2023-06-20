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20 июня, 17:04

20-летний слесарь четыре дня собирал дома бомбу и попался при попытке её спрятать

Белгородская полиция задержала мужчину, собравшего на дому взрывное устройство

<p>Слесарь собрал бомбу у себя дома в Белгородской области. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/53029" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Слесарь собрал бомбу у себя дома в Белгородской области. Фото © t.me / SHOT

Житель посёлка Сумовский Белгородской области собрал в домашних условиях взрывное устройство и попытался спрятать его в тайнике, но был замечен. О случившемся пишет SHOТ.

20-летний слесарь четыре дня занимался сборкой бомбы прямо у себя дома. Затем придумал для неё тайник, однако полиция вовремя нагрянула к молодому человеку. Сейчас он задержан. Свои мотивы парень объяснить не смог. Возбуждено дело по статье "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Под Хабаровском задержали несостоявшегося террориста и диверсанта

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Ранее сообщалось, что житель посёлка Горный Зейского района Амурской области устроил в беседке дома схрон материалов для изготовления СВУ. Полицейские обнаружили и изъяли у 39-летнего россиянина 194 грамма бездымного пороха, а также целую тротиловую шашку весом 880 граммов.

Татьяна Миссуми
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