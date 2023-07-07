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7 июля, 08:48

У железной дороги под Смоленском нашли шесть взрывпакетов, обмотанных изолентой

В Смоленской области предотвратили диверсию на железной дороге

В Смоленской области предотвратили диверсию на железной дороге. Об этом со ссылкой на источник пишет телеграм-канал SHOT.

Схрон с принадлежностями для подготовки диверсии обнаружили на перегоне Ракитная – Гусино. В чёрном пакете, обмотанном изолентой, нашли шесть пакетов с взрывчатым веществом по 100 грамм в каждом и вышибной патрон, вероятно, от миномётной мины. Всё это было спрятано возле деревни Воронино всего в 15 километрах от Смоленска. Кому принадлежал "клад", сейчас выясняют правоохранители.

На месте диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве нашли поражающие элементы

На месте диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве нашли поражающие элементы

Ранее власти Крыма сообщали о повреждении железнодорожного полотна. По данным Лайфа, рассматривалась версия о диверсии.

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Unsplash

Максим Плетнёв
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