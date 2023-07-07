У железной дороги под Смоленском нашли шесть взрывпакетов, обмотанных изолентой

В Смоленской области предотвратили диверсию на железной дороге. Об этом со ссылкой на источник пишет телеграм-канал SHOT.

Схрон с принадлежностями для подготовки диверсии обнаружили на перегоне Ракитная – Гусино. В чёрном пакете, обмотанном изолентой, нашли шесть пакетов с взрывчатым веществом по 100 грамм в каждом и вышибной патрон, вероятно, от миномётной мины. Всё это было спрятано возле деревни Воронино всего в 15 километрах от Смоленска. Кому принадлежал "клад", сейчас выясняют правоохранители.