На месте диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве нашли поражающие элементы
Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Обложка © SHOT
Появилось видео с места диверсии на железнодорожной станции Владыкино в Москве. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.
Кадры с места диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Видео © SHOT
По его данным, неизвестные раскидали рядом с местом пожара поражающие элементы, чтобы осложнить тушение. Возгорание первыми заметили двое охранников, делавших обход территории. На движении электричек это не сказалось. Сейчас злоумышленников разыскивают.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Москве пытались поджечь релейные шкафы на железнодорожной станции Владыкино. Диверсанты принесли доски и покрышки, устроили пожар рядом, но огонь на оборудование даже не перекинулся. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратов, обошлось без повреждений и пострадавших.