На месте диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве нашли поражающие элементы

Появилось видео с места диверсии на железнодорожной станции Владыкино в Москве. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.

Кадры с места диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Видео © SHOT

По его данным, неизвестные раскидали рядом с местом пожара поражающие элементы, чтобы осложнить тушение. Возгорание первыми заметили двое охранников, делавших обход территории. На движении электричек это не сказалось. Сейчас злоумышленников разыскивают.





