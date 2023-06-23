Регион

Уведомления отключены

23 июня, 08:48

На месте диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве нашли поражающие элементы

<p>Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53151" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Обложка © SHOT

Появилось видео с места диверсии на железнодорожной станции Владыкино в Москве. Кадры публикует телеграм-канал SHOТ.

Кадры с места диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Видео © SHOT

По его данным, неизвестные раскидали рядом с местом пожара поражающие элементы, чтобы осложнить тушение. Возгорание первыми заметили двое охранников, делавших обход территории. На движении электричек это не сказалось. Сейчас злоумышленников разыскивают.

  • Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Фото © SHOT
    Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Фото © SHOT
  • Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Фото © SHOT
    Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Фото © SHOT
  • Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Фото © SHOT
    Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Фото © SHOT

Место диверсии на ж/д станции Владыкино в Москве. Фото © SHOT

1 / 3

Напомним, ранее Лайф писал, что в Москве пытались поджечь релейные шкафы на железнодорожной станции Владыкино. Диверсанты принесли доски и покрышки, устроили пожар рядом, но огонь на оборудование даже не перекинулся. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратов, обошлось без повреждений и пострадавших.

В Москве задержали двух мужчин за поджог релейных шкафов вдоль ж/д путей

В Москве задержали двух мужчин за поджог релейных шкафов вдоль ж/д путей

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров