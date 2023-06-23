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23 июня, 08:02

В Москве задержали двух мужчин за поджог релейных шкафов вдоль ж/д путей

В Москве задержали двух граждан Казахстана 26 и 27 лет, которые подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях. Мужчины решились на диверсию ради заработка.

В Москве двое мужчин подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях рядом с Варшавским шоссе. Видео © Telegram / SHOT

Поджигателей быстро нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Оба задержанных были ранее судимы, они оформили временную регистрацию в подмосковном городе Пушкино. Как пишет SHOT, в соцсетях им предложили заработать и заплатили за диверсию 30 тысяч рублей.

Один из задержанных за поджог релейных шкафов в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Один из задержанных за поджог релейных шкафов в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Возгорание потушили с помощью порошковых огнетушителей. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

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Украинец по приказу СБУ поджёг релейный шкаф и готовил теракт, но попался полиции

Ранее Лайф писал о том, что диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей в Москве на Варшавском шоссе. Всего диверсанты подожгли три шкафа, которые обеспечивали работу семафоров.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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