В Москве задержали двух мужчин за поджог релейных шкафов вдоль ж/д путей
В Москве задержали двух граждан Казахстана 26 и 27 лет, которые подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях. Мужчины решились на диверсию ради заработка.
В Москве двое мужчин подожгли релейные шкафы на железнодорожных путях рядом с Варшавским шоссе. Видео © Telegram / SHOT
Поджигателей быстро нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Оба задержанных были ранее судимы, они оформили временную регистрацию в подмосковном городе Пушкино. Как пишет SHOT, в соцсетях им предложили заработать и заплатили за диверсию 30 тысяч рублей.
Один из задержанных за поджог релейных шкафов в Москве. Фото © Telegram / SHOT
Возгорание потушили с помощью порошковых огнетушителей. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".
Ранее Лайф писал о том, что диверсанты подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей в Москве на Варшавском шоссе. Всего диверсанты подожгли три шкафа, которые обеспечивали работу семафоров.
Telegram / SHOT