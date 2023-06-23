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23 июня, 07:50

Диверсанты-неудачники не смогли поджечь релейные шкафы на ж/д станции Владыкино в Москве

SHOT: В Москве на железнодорожной станции снова пытались поджечь релейные шкафы

В Москве пытались поджечь релейные шкафы на железнодорожной станции Владыкино. Как сообщает SHOT, диверсанты принесли доски и покрышки, устроили пожар рядом, но огонь на оборудование даже не перекинулся.

Неизвестные положили обмотанные тканью деревянные бруски и покрышки рядом с забором со стороны Ботанического сада — пытались подсунуть к релейным шкафам. После чего скрылись с места происшествия.

Пожар заметили сотрудники станции и вызвали экстренные службы. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратов, обошлось без повреждений и пострадавших.

Похожий на бомбу предмет нашли на опоре пешеходного моста во Владикавказе

Похожий на бомбу предмет нашли на опоре пешеходного моста во Владикавказе

А ранее Лайф публиковал эксклюзивные кадры с места диверсии на железнодорожных путях на Варшавском шоссе в Москве, где диверсанты в ночь на 19 июня подожгли три релейных шкафа. Огонь оперативно потушили, на график движения поездов инцидент не повлиял. Преступники после диверсии скрылись, их ищет полиция.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Алексей Берковиц
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