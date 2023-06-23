Диверсанты-неудачники не смогли поджечь релейные шкафы на ж/д станции Владыкино в Москве

В Москве пытались поджечь релейные шкафы на железнодорожной станции Владыкино. Как сообщает SHOT, диверсанты принесли доски и покрышки, устроили пожар рядом, но огонь на оборудование даже не перекинулся.

Неизвестные положили обмотанные тканью деревянные бруски и покрышки рядом с забором со стороны Ботанического сада — пытались подсунуть к релейным шкафам. После чего скрылись с места происшествия.

Пожар заметили сотрудники станции и вызвали экстренные службы. Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратов, обошлось без повреждений и пострадавших.