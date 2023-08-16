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16 августа, 03:45

В найденном в красноярской реке оружейном схроне были не гранаты, а СВУ с гвоздями

SHOT: В найденном в реке Чулым в Красноярском крае схроне были не гранаты, а СВУ

Оружейную находку на дне реки Чулым в городе Назарове Красноярского края, о которой стало известно 2 августа, обнаружил 13-летний школьник. По данным SHOT, внутри пакетов были не гранаты, а самодельные взрывные устройства, начинённые гвоздями и тротилом.

Эксперты установили это пару дней назад. По их данным, СВУ собрали на основе корпусов гранат. Взрыватели же были промышленными.

Пакеты парень обнаружил на дне реки примерно в 15 метрах от берега. Сейчас оперативники выясняют, кто изготовил взрывчатку и устроил такой хитрый схрон, в котором также было множество патронов, в том числе от револьвера.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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