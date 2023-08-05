В Мытищах житель Владивостока сам привёл силовиков к тайнику в лесу

В подмосковных Мытищах житель Владивостока испугался, увидев патрульный автомобиль Росгвардии и попытался скрыться в лесу. В итоге он привёл силовиков к своему тайнику, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, бдительные росгвардейцы обратили внимание на 41-летнего мужчину, который при их появлении прибавил ход в сторону лесополосы. Тот попытался скрыться в лесу, где находилась его "тойота", но его задержали.

Стражи правопорядка, обследовав прилегающую территорию, обнаружили шесть 20-литровых канистр, полтора десятка бутылок с жидкостью (предположительно, горючей), множество тканевых перчаток и три мобильных телефона. А машина, на которой задержанный пытался скрыться, оказалась оформлена на гражданку Молдавии. Зачем всё это понадобилось уроженцу Дальнего Востока, сейчас выясняют оперативники.