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5 августа, 09:08

В Мытищах житель Владивостока сам привёл силовиков к тайнику в лесу

<p>Автомобиль, на котором мужчина пытался скрыться от сотрудников Росгвардии. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/55164" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Автомобиль, на котором мужчина пытался скрыться от сотрудников Росгвардии. Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковных Мытищах житель Владивостока испугался, увидев патрульный автомобиль Росгвардии и попытался скрыться в лесу. В итоге он привёл силовиков к своему тайнику, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, бдительные росгвардейцы обратили внимание на 41-летнего мужчину, который при их появлении прибавил ход в сторону лесополосы. Тот попытался скрыться в лесу, где находилась его "тойота", но его задержали.

Стражи правопорядка, обследовав прилегающую территорию, обнаружили шесть 20-литровых канистр, полтора десятка бутылок с жидкостью (предположительно, горючей), множество тканевых перчаток и три мобильных телефона. А машина, на которой задержанный пытался скрыться, оказалась оформлена на гражданку Молдавии. Зачем всё это понадобилось уроженцу Дальнего Востока, сейчас выясняют оперативники.

Огромный тайник с боеприпасами нашли под грядками у пенсионерки-огородницы в Воронеже

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Ранее Лайф сообщал, что житель Ставрополья устроил огромный тайник с оружием в бочке с зерном. Внутри оперативники обнаружили гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатомётов, сотни патронов и пистолет Макарова.

Наталья Исакова
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