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2 августа, 04:52

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на берегу реки в Красноярском крае

SHOT: Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в реке Чулым в Красноярском крае

В городе Назарове Красноярского края обнаружили схрон с оружием и более чем с сотней боеприпасов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Находка была сделана в 15 метрах от берега реки Чулым. В двух странных пакетах, которые увидели местные жители, оперативники обнаружили 104 патрона калибра 5,45, двенадцать револьверных патронов калибра 7,62, три гранаты РГ-42 и шесть запалов к ним. Теперь полиция выясняет, откуда в реке взялся этот набор.

Огромный тайник с боеприпасами нашли под грядками у пенсионерки-огородницы в Воронеже

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А ранее Лайф рассказывал об огромном тайнике с оружием, который житель Ставрополья устроил в бочке с зерном. Внутри оперативники обнаружили гранату Ф-1, запал УЗРГМ, 14 выстрелов для разных гранатомётов, сотни патронов и пистолет Макарова.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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