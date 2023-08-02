Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на берегу реки в Красноярском крае

В городе Назарове Красноярского края обнаружили схрон с оружием и более чем с сотней боеприпасов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Находка была сделана в 15 метрах от берега реки Чулым. В двух странных пакетах, которые увидели местные жители, оперативники обнаружили 104 патрона калибра 5,45, двенадцать револьверных патронов калибра 7,62, три гранаты РГ-42 и шесть запалов к ним. Теперь полиция выясняет, откуда в реке взялся этот набор.