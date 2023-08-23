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23 августа, 16:17

Житель Краснодара открыл стрельбу из окна, чтобы впечатлить приятелей

В Краснодаре задержан мужчина, стрелявший из окна из охолощённого оружия

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Оказалось, он использовал охолощённое оружие, то есть переделанное под холостые патроны из боевого.

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Видео © vk.com / krasnodarnewsnet

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевую прокуратуру, случилось это в ЖК "Самолёт". Трое друзей выпивали в квартире, и у одного из них был охолощённый пистолет. Чтобы произвести впечатление на товарищей, он вышел на балкон и стал стрелять.

Соседи не оценили такого решения, сняли стрелка на видео и позвонили в полицию. В итоге всех участников посиделок привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Омске мужчине не давали уснуть голоса с улицы, поэтому он схватил винтовку и выстрелил в студентов под окнами дома, ранив одного из них.

Обложка ©

vk.com / krasnodarnewsnet

Андрей Григорьев
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