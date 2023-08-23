Житель Краснодара открыл стрельбу из окна, чтобы впечатлить приятелей

В Краснодаре полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Оказалось, он использовал охолощённое оружие, то есть переделанное под холостые патроны из боевого.

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из окна квартиры. Видео © vk.com / krasnodarnewsnet

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевую прокуратуру, случилось это в ЖК "Самолёт". Трое друзей выпивали в квартире, и у одного из них был охолощённый пистолет. Чтобы произвести впечатление на товарищей, он вышел на балкон и стал стрелять.

Соседи не оценили такого решения, сняли стрелка на видео и позвонили в полицию. В итоге всех участников посиделок привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.