Пьяный вооружённый житель Таганрога захватил пивной магазин и начал стрелять в прохожих

В Таганроге пьяный мужчина закрылся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Захвачен оказался магазин на Александровской улице. Заперевшись там, мужчина начал стрелять, предположительно, из травматического оружия по прохожим из окна. На место приехали полицейские, которые в результате задержали любителя выпить. Сейчас правоохранители работают с ним в отделении.