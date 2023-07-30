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30 июля, 12:03

Пьяный вооружённый житель Таганрога захватил пивной магазин и начал стрелять в прохожих

Полиция поймала жителя Таганрога, который закрылся в магазине и открыл стрельбу

В Таганроге пьяный мужчина закрылся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Оперативники возле магазина, где заперся житель Таганрога. Видео © Telegram / SHOT

Захвачен оказался магазин на Александровской улице. Заперевшись там, мужчина начал стрелять, предположительно, из травматического оружия по прохожим из окна. На место приехали полицейские, которые в результате задержали любителя выпить. Сейчас правоохранители работают с ним в отделении.

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Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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