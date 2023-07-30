Пьяный вооружённый житель Таганрога захватил пивной магазин и начал стрелять в прохожих
Полиция поймала жителя Таганрога, который закрылся в магазине и открыл стрельбу
В Таганроге пьяный мужчина закрылся в пивном магазине и открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Оперативники возле магазина, где заперся житель Таганрога. Видео © Telegram / SHOT
Захвачен оказался магазин на Александровской улице. Заперевшись там, мужчина начал стрелять, предположительно, из травматического оружия по прохожим из окна. На место приехали полицейские, которые в результате задержали любителя выпить. Сейчас правоохранители работают с ним в отделении.
Ранее в Москве неизвестные выстрелили в мужчину из пистолета возле элитного клуба "Заварка" и скрылись на автомобиле Porsche Panamera. Инцидент попал на видео. Жертвой стрелков едва не стал телохранитель, от гибели его спасла крепкая шея. Накануне стрелка задержали.
Telegram / SHOT