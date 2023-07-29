Задержан стрелок из Porsche, открывший огонь по качку-телохранителю в центре Москвы
В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из Porsche на Рочдельской улице
В Москве задержали мужчину, который подозревается в стрельбе на Рочдельской улице в центре столицы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Неизвестные на Porsche Panamera скрываются с места стрельбы на Рочдельской улице в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Задержан в порядке статьи 91 УПК РФ мужчина 1998 года рождения, подозреваемый в совершении преступления на улице Рочдельской", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия к гражданам, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия". В ближайшее время стрелку изберут меру пресечения, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 25 июля в центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину из пистолета возле элитного клуба "Заварка" и скрылись на Porsche Panamera. Инцидент попал на видео. Жертвой стрелков едва не стал телохранитель политиков и звёзд шоу-бизнеса. От гибели его спасла крепкая шея.
Telegram / Прокуратура Москвы