Задержан стрелок из Porsche, открывший огонь по качку-телохранителю в центре Москвы

В Москве задержали мужчину, который подозревается в стрельбе на Рочдельской улице в центре столицы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Неизвестные на Porsche Panamera скрываются с места стрельбы на Рочдельской улице в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Задержан в порядке статьи 91 УПК РФ мужчина 1998 года рождения, подозреваемый в совершении преступления на улице Рочдельской", — говорится в сообщении.