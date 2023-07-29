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29 июля, 09:33

Задержан стрелок из Porsche, открывший огонь по качку-телохранителю в центре Москвы

В Москве задержали подозреваемого в стрельбе из Porsche на Рочдельской улице

В Москве задержали мужчину, который подозревается в стрельбе на Рочдельской улице в центре столицы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Неизвестные на Porsche Panamera скрываются с места стрельбы на Рочдельской улице в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Задержан в порядке статьи 91 УПК РФ мужчина 1998 года рождения, подозреваемый в совершении преступления на улице Рочдельской", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия к гражданам, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия". В ближайшее время стрелку изберут меру пресечения, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Напомним, 25 июля в центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину из пистолета возле элитного клуба "Заварка" и скрылись на Porsche Panamera. Инцидент попал на видео. Жертвой стрелков едва не стал телохранитель политиков и звёзд шоу-бизнеса. От гибели его спасла крепкая шея.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Светлана Оперук
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