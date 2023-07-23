Биты, камни и огнестрел: Более десятка мужчин устроили разборки в стиле GTA на Сахалине

В городе Долинске Сахалинской области конфликт между двумя компаниями перерос в массовую драку десятка мужчин, которые таранили машины друг друга, избивали палками и открыли стрельбу из дробовика. Кадры эпичной баталии приводит телеграм-канал SHOT.

На Сахалине больше десятка мужчин устроили массовую драку со стрельбой. Видео © Telegram / SHOT

Конфликт между несколькими мужчинами произошёл возле супермаркета "Первый семейный" на проспекте Победы. Затем потасовка переросла в массовую драку с применением бит, камней, автомобилей и огнестрела. Удивлённые местные жители засняли, как участники потасовки несколько раз стреляли друг в друга.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия".