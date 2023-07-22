Таранил машины, уходя от стрельбы: Водитель "порше" в Екатеринбурге устроил GTA во дворе жилого дома
SHOT: В Екатеринбурге водитель Porsche протаранил восемь авто, уходя от полиции
Рано утром в одном из дворов по улице Блюхера в Екатеринбурге произошла погоня со стрельбой. Несколько экипажей ДПС преследовали водителя Porsche Cayenne, который никак не желал останавливаться и таранил припаркованные машины, вставшие на его пути. Видео игры GTA в реальности публикует SHOT.
Погоня со стрельбой на улице Блюхера в Екатеринбурге. Видео © SHOT
Правоохранители начали стрелять по "порше" лихача, и тот в конце концов остановился, однако водитель продолжил убегать от сотрудников уже на своих двоих. Тем не менее его удалось задержать. Сейчас полицейские выясняют причины такого нежелания общаться с ними, а также был ли в крови мужчины алкоголь. По предварительным данным, лихач успел разнести восемь автомобилей.
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Telegram / SHOT