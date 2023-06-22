Пьяный бомж с другом угнали Toyota с двумя детьми и пытались скрыться от полицейской погони

В Якутске нетрезвый мужчина совершил угон автомобиля, в салоне которого мирно спали дети четырёх и пяти лет, полиции удалось поймать нарушителя через десять минут. Об этом рассказали в УГИБДД УМВД РФ по городу.

Инспекторы поймали мужчину, угнавшего машину с детьми в Якутске. Видео © t.me / ГИБДД14

ЧП произошло накануне поздно вечером на улице Семёна Данилова. Мать детей подъехала на Toyota Corolla к магазину и зашла туда вместе со знакомым, закрывать машину и глушить мотор они не стали, хотя на заднем сиденье остались спящие дети. Выйдя с покупками, женщина не нашла автомобиля и сразу позвонила в полицию. Скрыться от полицейской погони злоумышленнику не удалось.

Угонщик из Якутска. Фото © t.me / ГИБДД14

Дети в машине, угнанной в Якутске. Фото © t.me / ГИБДД14

"Спустя около десяти минут угнанный автомобиль был зафиксирован камерами видеонаблюдения <...> и оперативно остановлен инспекторами ДПС на улице Чайковского. За рулём иномарки находился 55-летний мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения", — рассказали в ГИБДД.

Угонщиков оказалось двое. Один сел за руль без водительских прав, второй — на пассажирское кресло. Последний, судя по публикуемым кадрам, едва стоял на ногах и бессвязно отвечал на вопросы инспектора. Он представился бомжом, который "нигде не работает и нигде не живёт". По его словам, детей они не заметили и только минут через пять услышали сзади детский плач.

Возбуждено уголовное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления". Дети не пострадали, их передали матери, которую теперь могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.