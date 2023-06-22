Гаишник, сбивший велосипедиста, пытался расправиться с ним из-за разбитого лобового стекла
Сотрудник ГИБДД хотел убить сбитого им велосипедиста из-за лобового стекла
Место ДТП по дороге в село Косяково, где сотрудник ГИБДД хотел убить велосипедиста. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
Сотрудник ГИБДД, который сбил велосипедиста, попытался добить его ножом из-за того, что тот разбил ему лобовое стекло.
Как выяснила прокуратура, водитель, следовавший по дороге в село Косяково, столкнулся с велосипедистом и разозлился, что в результате ДТП оказалось повреждено лобовое стекло авто. В итоге он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота, однако тот выжил. Сейчас проводится проверка. Как уточняет телеграм-канал SHOT, мужчина арестован на два месяца.
Место ДТП по дороге в село Косяково, где сотрудник ГИБДД хотел убить велосипедиста. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
Место ДТП по дороге в село Косяково, где сотрудник ГИБДД хотел убить велосипедиста. Фото © Telegram / Прокуратура Московской области
Как уже рассказывал Лайф, агрессивным водителем оказался 41-летний техник столичного отделения регистрации отдела ГИБДД РФ. За рулём ВАЗ-2115 он наехал на 43-летнего велосипедиста. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".