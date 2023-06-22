Гаишник, сбивший велосипедиста, пытался расправиться с ним из-за разбитого лобового стекла

Сотрудник ГИБДД, который сбил велосипедиста, попытался добить его ножом из-за того, что тот разбил ему лобовое стекло.

Как выяснила прокуратура, водитель, следовавший по дороге в село Косяково, столкнулся с велосипедистом и разозлился, что в результате ДТП оказалось повреждено лобовое стекло авто. В итоге он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота, однако тот выжил. Сейчас проводится проверка. Как уточняет телеграм-канал SHOT, мужчина арестован на два месяца.