В Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста и пытался добить его ножом

В Московской области сотрудник ГИБДД вылетел на встречную полосу и сбил велосипедиста, после чего попытался добить его ножом, подозреваемый задержан. О случившемся пишет SHOT.

По данным следствия, 15 июня 41-летний техник столичного отделения регистрации отдела ГИБДД РФ выехал на встречку на своём ВАЗ-2115 в подмосковной деревне Косяково, где совершил наезд на 43-летнего велосипедиста. Пока потерпевший лежал без сознания, нарушитель принёс из машины нож и ударил им в живот мужчину. Затем скрылся с места ДТП.

Очевидцы тут же вызвали скорую, пострадавшего доставили в больницу с колото-резаными ранами брюшной полости и печени. Пациент смог рассказать полиции о произошедшем. Сотрудника ГИБДД задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".