Неизвестные выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись на Porsche без номеров
В центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину из пистолета и скрылись
В центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину и уехали. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.
Неизвестные на машине выстрелили из травмата в мужчину. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Около ресторана на улице Рочдельской мужчине причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, у потерпевшего случился конфликт с находившимися в машине людьми. В какой-то момент из авто без номеров два раза выстрелили из травматического пистолета, после чего преступники скрылись. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности тех, кто стрелял. Прокуратура контролирует этот процесс.
Ранее вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". После этого он открыл огонь по прибывшим на место полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. В результате СОБР "Булат" Росгвардии применил газ, чтобы вынудить стрелка покинуть здание, но тщетно. Захватчик был ликвидирован.
Telegram / Прокуратура Москвы