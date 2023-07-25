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25 июля, 12:15

Неизвестные выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись на Porsche без номеров

В центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину из пистолета и скрылись

В центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину и уехали. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.

Неизвестные на машине выстрелили из травмата в мужчину. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Около ресторана на улице Рочдельской мужчине причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у потерпевшего случился конфликт с находившимися в машине людьми. В какой-то момент из авто без номеров два раза выстрелили из травматического пистолета, после чего преступники скрылись. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности тех, кто стрелял. Прокуратура контролирует этот процесс.

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Ранее вооружённый мужчина в камуфляже и бронежилете проник в частный дом в элитном подмосковном посёлке "Шервуд". После этого он открыл огонь по прибывшим на место полицейским и устроил пожар, метнув коктейли Молотова. В результате СОБР "Булат" Росгвардии применил газ, чтобы вынудить стрелка покинуть здание, но тщетно. Захватчик был ликвидирован.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Светлана Оперук
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