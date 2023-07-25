Неизвестные выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись на Porsche без номеров

В центре Москвы неизвестные выстрелили в мужчину и уехали. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры столицы.

По предварительным данным, у потерпевшего случился конфликт с находившимися в машине людьми. В какой-то момент из авто без номеров два раза выстрелили из травматического пистолета, после чего преступники скрылись. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и личности тех, кто стрелял. Прокуратура контролирует этот процесс.