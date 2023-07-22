Вооружённый взломщик из Шервуда попытался отбиться от штурма полиции коктейлями Молотова

Сотрудники правоохранительных органов начали штурмовать дом в посёлке Шервуд Московской области, где находится вооружённый мужчина. При этом злоумышленник применил коктейли Молотова, после чего начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.