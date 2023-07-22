Вооружённый взломщик из Шервуда попытался отбиться от штурма полиции коктейлями Молотова
ТАСС: Проникший в дом в посёлке Шервуд мужчина применил коктейли Молотова
Сотрудники правоохранительных органов начали штурмовать дом в посёлке Шервуд Московской области, где находится вооружённый мужчина. При этом злоумышленник применил коктейли Молотова, после чего начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"В настоящее время ведётся штурм дома, в котором засел вооружённый мужчина. Он применял коктейли Молотова, начался пожар в доме", — сказал собеседник агентства.
Напомним, сегодня утром стало известно, что вооружённый мужчина в бронежилете проник в дом в подмосковном посёлке Шервуд. СМИ сообщали, что он взял в заложники двух чоповцев и участкового. При попытке штурма он открыл стрельбу из окна. СК завёл против мужчины дело о посягательстве на жизнь полицейского.
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