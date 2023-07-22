Вооружённый взломщик в бронежилете открыл стрельбу из окна захваченного коттеджа в Подмосковье
СК завёл дело о посягательстве на жизнь полицейского против взломщика из Шервуда
Следователи завели уголовное дело по факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 и 317 УК РФ) на взломщика, который забаррикадировался в коттедже элитного посёлка Шервуд в подмосковной Истре.
"Он стал производить из окон дома выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов", — сообщили в областном управлении СК.
В МВД в свою очередь пояснили, что злоумышленник в балаклаве заставил приехавших для проверки сотрудников полиции и ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и других правоохранительных органов. Вооружённый захватчик блокирован, его мотивы остаются неизвестными.
Как сообщал Лайф, сотрудникам правоохранительных органов удалось сбежать через окно. Взять штурмом здание собирается группа быстрого реагирования.
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